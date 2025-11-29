Il futuro degli ex mercati generali il Comune apre alle modifiche ma i contrari insistono | La convenzione va revocata

Romatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sale la tensione tra Comune e cittadini del quadrante di Ostiense. Il progetto del fondo americano Hines per la riqualificazione degli ex mercati generali, chiusi e trasferiti da oltre vent'anni, non piace a una parte degli abitanti che si sono riuniti in un comitato, operativo da poco più di un. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

futuro ex mercati generaliRoma, gli ex Mercati Generali diventano uno studentato con uno spazio aperto al quartiere: così cambierà l’area abbandonata da oltre 20 anni - Il cronoprogramma prevede l’avvio dei cantieri nel 2027 e la consegna delle opere entro l’estate del 2030. Lo riporta msn.com

futuro ex mercati generaliStudentato di lusso agli Ex Mercati Generali, rivolta contro Comune e Municipio. PD: “Valutiamo blocco del progetto” - Roma Capitale apre al blocco della convenzione con società costruttrice. Da fanpage.it

Ex Mercati Generali, comitati e associazioni in pressing su Gualtieri: “Riveda il progetto” - La variante urbanistica che nel 2017 doveva trasformare l’originale progetto della “Città dei giovani” di Rem Koolhaas, cinque anni dopo ... Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Ex Mercati Generali