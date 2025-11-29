Il futuro degli ex mercati generali il Comune apre alle modifiche ma i contrari insistono | La convenzione va revocata
Sale la tensione tra Comune e cittadini del quadrante di Ostiense. Il progetto del fondo americano Hines per la riqualificazione degli ex mercati generali, chiusi e trasferiti da oltre vent'anni, non piace a una parte degli abitanti che si sono riuniti in un comitato, operativo da poco più di un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Workshop PromoSerio 2025 – Imprese e Futuro: dal territorio ai grandi mercati QUESTA SERA (giovedì 27 novembre) dalle 18 alle 20 presso la Sala Consiliare del Comune di Alzano Lombardo (Via G. Mazzini 69) si terrà un incontro promosso da PromoS - facebook.com Vai su Facebook
Roma, gli ex Mercati Generali diventano uno studentato con uno spazio aperto al quartiere: così cambierà l’area abbandonata da oltre 20 anni - Il cronoprogramma prevede l’avvio dei cantieri nel 2027 e la consegna delle opere entro l’estate del 2030. Lo riporta msn.com
Studentato di lusso agli Ex Mercati Generali, rivolta contro Comune e Municipio. PD: “Valutiamo blocco del progetto” - Roma Capitale apre al blocco della convenzione con società costruttrice. Da fanpage.it
Ex Mercati Generali, comitati e associazioni in pressing su Gualtieri: “Riveda il progetto” - La variante urbanistica che nel 2017 doveva trasformare l’originale progetto della “Città dei giovani” di Rem Koolhaas, cinque anni dopo ... Riporta romatoday.it