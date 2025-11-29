il fulham deve agire nella finestra di mercato di gennaio chiede silva

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Marco Silva ha esortato il Fulham ad agire in quella che sarà una finestra di mercato “importante” di gennaio. Il boss dei Cottagers non ha nascosto la sua frustrazione in estate, quando il Fulham ha ingaggiato solo quattro giocatori, tre dei quali arrivati??il??giorno della scadenza. Il Fulham è attualmente 15esimo in Premier League, tre punti sopra la zona retrocessione, e rischia di perdere giocatori chiave durante la Coppa d’Africa. Alex Iwobi, Calvin Bassey e Samuel Chukwueze saranno probabilmente convocati per la Nigeria, mentre l’attaccante Rodrigo Muniz è già indisponibile fino a febbraio dopo aver subito un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

