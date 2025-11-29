Il frutto del diavolo più potente di one piece sprecato su un personaggio inutile
analisi delle potenzialità dei Devil Fruit in “One Piece”: il caso di Orochi e Kaido. Nel corso della serie One Piece, numerosi personaggi caratterizzati da potenti frutti del diavolo hanno lasciato un’impronta indelebile nel racconto, specialmente quelli con abilità sopra le righe. Tra questi, spiccano figure come il general Kaido, noto come il Capo dei Pirati Bestia, e il mercenario Orochi. Entrambi possedevano frutti misteriosi e di grande potenza, ma le loro effettive capacità avrebbero potuto essere ancora più devastanti, se sfruttate al massimo. Un’analisi approfondita consente di capire come le potenzialità di alcuni frutti Mythical Zoan avrebbero potuto renderli tra i più potenti dell’universo di “One Piece”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
