Il fratello di Liliana Resinovich annuncia querela | Basta farsa si stanno inquinando le prove
« Non se ne può più di farse come questa, nessun rispetto per mia sorella». Sergio Resinovich rompe il silenzio e lo fa con parole durissime, annunciando una querela contro Alfonso Buonocore, il pizzaiolo che nei giorni scorsi ha sostenuto che Liliana, mesi prima di scomparire, gli avrebbe chiesto due grandi sacchi neri – gli stessi in cui il corpo della donna fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp di San Giovanni. Per Sergio, quelle affermazioni non sono solo «irrispettose», ma rappresentano un « serio tentativo di inquinare le prove e di intralciare il corso delle indagini». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
MattinaRai1. . Liliana Resinovich: l’ex proprietario di una pizzeria di Trieste ha raccontato a Sebastiano che Lilly gli avrebbe chiesto dei sacchi neri. A #StorieItaliane torna a parlare dopo tanto tempo Sergio, il fratello di Liliana. Il suo commento a queste nuove - facebook.com Vai su Facebook
Sergio Resinovich: «Querelo il 'pizzaiolo' Buonocore. C'è un tentativo di inquinare le prove e di intralciare le indagini sull'omicidio di mia sorella Liliana» - «Non se ne può più di farse come questa, nessun rispetto per la mia defunta sorella, vittima di un omicidio. Segnala ilgazzettino.it
Liliana Resinovich, scintille a Chi l’ha visto?: Visintin “Loro sanno di più”, il fratello risponde in diretta - sul caso Resinovich: lo sfogo di Visintin e l’attacco del fratello Sergio riaccendono il fronte delle indagini ... Si legge su affaritaliani.it
Liliana Resinovich, Sergio: “Sacchi della spazzatura? Messinscena”/ “Fa comodo a Sebastiano” - Liliana Resinovich: il fratello Sergio non crede alla storia dei sacchi della spazzatura venduti dall'amico pizzaiolo ... Riporta ilsussidiario.net