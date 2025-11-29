Il fratello di Liliana Resinovich annuncia querela | Basta farsa si stanno inquinando le prove

« Non se ne può più di farse come questa, nessun rispetto per mia sorella». Sergio Resinovich rompe il silenzio e lo fa con parole durissime, annunciando una querela contro Alfonso Buonocore, il pizzaiolo che nei giorni scorsi ha sostenuto che Liliana, mesi prima di scomparire, gli avrebbe chiesto due grandi sacchi neri – gli stessi in cui il corpo della donna fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Opp di San Giovanni. Per Sergio, quelle affermazioni non sono solo «irrispettose», ma rappresentano un « serio tentativo di inquinare le prove e di intralciare il corso delle indagini». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

