Il film su Giulia Cecchettin | Se domani non torno arriva al cinema!

La storia di Giulia Cecchettin diventa un film: ecco cosa sappiamo sul progetto che vuole trasformare il dolore in un messaggio potente contro la violenza di genere. Preparatevi, perché una delle storie più dolorose degli ultimi anni si prepara a tornare, questa volta sul grande schermo. Si intitolerà “Se domani non torno” il film che racconterà la drammatica vicenda di Giulia Cecchettin, la giovane studentessa di ingegneria brutalmente uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Una tragedia che non è stata solo cronaca nera, ma un grido collettivo contro la violenza di genere che ha scosso profondamente la coscienza del Paese. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Il film su Giulia Cecchettin: “Se domani non torno” arriva al cinema!

