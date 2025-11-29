Il fascino del rigore | la cintura struttura le tendenze moda contemporanee

Life&People.it Ogni volta che la moda attraversa un periodo di trasformazione, la cintura ritorna nelle tendenze. È accaduto negli anni Quaranta, nel pieno del dopoguerra, e negli Ottanta, nell’epoca d’oro del power dressing ed accade nuovamente oggi: l’accessorio più antico del guardaroba riafferma la sua centralità, trasformandosi nel fulcro intorno a cui ruota tutta la silhouette. Del resto, l’atto di marcare la vita con un accessorio è, più che un richiamo alla femminilità, una sottile operazione di design sul corpo. Le cinture, specialmente nei modelli ampi e con fibbie importanti agiscono come punto focale che eleva il baricentro e allunga la figura, trasformando l’abito o il capospalla in scultura. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it