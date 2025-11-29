Il duo comico siciliano in una storia di magia natalizia e riflessione sull' Italia di oggi

N on un ponte, ma un cassonetto magico unisce l’Italia in Sicilia Express, la miniserie comedy fantasy di Natale che riporta dal 5 dicembre il duo comico formato da Salvo Ficarra e Valentino Picone, come registi, coautori, e protagonisti su Netflix a due anni dalla fine della loro prima serie, Incastrati. Nella storia i due attori sono Salvo e Valentino, infermieri siciliani che lavorano in una clinica a Milano e appena possono tornano dalle rispettive famiglie in Sicilia, nonostante un direttore dispotico (Sergio Vastano) e biglietti aerei sempre più cari. Ficarra e Picone: film, serie tv, “Incastrati”, “La stranezza”, vita privata. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il duo comico siciliano in una storia di magia natalizia e riflessione sull'Italia di oggi

