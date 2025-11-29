Il ds del Flamengo su Wesley | Per meno di 25 milioni non l’avremmo venduto

Arrivato in estate dal Flamengo dopo un lungo corteggiamento, Wesley sta dimostrando tutto il proprio valore con prestazioni di livello, che ne hanno ormai fatto un titolare della Roma. Gasperini nell'ultimo periodo lo ha schierato prettamente a sinistra, ottenendo ottimi risultati, con la crescita del classe 2003 che continua settimana dopo settimana. Proprio del suo arrivo nella Capitale ne ha parlato il direttore sportivo del Flamengo José Boto, in un'intervista rilasciata a Calcio e Finanza, dove si è espresso sulle possibilità dei club brasiliani di trattenere i loro talenti. Queste le sue parole: "Il Flamengo potrebbe permetterselo anche oggi dal punto di vista finanziario, così come credo anche il Palmeiras, per quanto riguarda gli stipendi.

