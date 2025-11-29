Il dramma di Simone stroncato da un malore a 42 anni | era papà di un bimbo

Un lutto improvviso e prematuro ha colpito la comunità di Pian Camuno: nelle scorse ore è venuto a mancare Simone Martinelli, strappato all’affetto dei suoi cari da un grave attacco cardiaco. Aveva solo 42 anni. La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso l’intera comunità, che oggi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondisci con queste news

“Agosto” dramma onirico e spiazzante sulla condizione femminile di Simone Somma e Roberta Astuti. Una produzione Itaca Colonia Creativa dal 28 al 30 novembre al Teatro Serra di Napoli, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793. - facebook.com Vai su Facebook

Il dramma di Simone, stroncato da un malore a 42 anni: era papà di un bimbo - Simone lascia nel dolore la compagna Maura e il loro figlio Patrik, i genitori Rosanna e Toni, la sorella Marika, i suoceri Renato ed Elide, i cognati, gli zii, i cugini e numerosi amici che ricordano ... Segnala bresciatoday.it

Dramma alla Sagra dell'Uva, Domenico Caradonna, carabiniere del gruppo cinofili di Pesaro, stroncato da un malore a Cerreto d'Esi: era papà di una bimba - Dramma ieri sera a Cerreto d’Esi: un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell’Uva, tradizionale evento del paese. Da corriereadriatico.it

Il carabiniere Domenico Caradonna stroncato da un malore a 46 anni, era papà di una bimba: dramma alla sagra dell'uva - Dramma a Cerreto d’Esi (Ancona): un carabiniere di 46 anni è stato stroncato da un malore improvviso durante la Sagra dell’Uva, tradizionale evento del paese. Lo riporta ilmessaggero.it