Il derby degli attaccanti | Ferrari si è sbloccato Inglese ancora no
Forse è scritto nelle stelle del campionato, forse è arrivato il momento di aggiornare la classifica marcatori di Inglese. L'attaccante della Salernitana non segna dal derby contro la Cavese. Era il 5 ottobre. Un altro derby - è l'auspicio dei supporter granata che seguiranno come al solito in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
