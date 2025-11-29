Il firmacopie del libro “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore” di Paolo Fedele sarà proposto in diretta l’8 dicembre 2025, alle ore 15. L’appuntamento è previsto in occasione della fiera Più Libri Più Liberi 2025 a Roma. L’evento avrà luogo presso il Roma Convention Center – La Nuvola, uno dei principali spazi espositivi della Capitale. Il libro di Paolo Fedele, edito da Laruffa, racconta le esperienze di un “eroe” della Guardia Costiera, offrendo uno sguardo emozionante e autentico sul lavoro delle forze marittime italiane. Con un focus sul coraggio e la dedizione dei professionisti in divisa, “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore” esplora il sacrificio, la responsabilità e l’amore per il mare e la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore” di Paolo Fedele: il firmacopie andrà in diretta su FastNewsPlatform l’8 dicembre 2025