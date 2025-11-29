Il cuore di una divisa nel mare dell’amore di Paolo Fedele | il firmacopie andrà in diretta su FastNewsPlatform l’8 dicembre 2025
Il firmacopie del libro “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore” di Paolo Fedele sarà proposto in diretta l’8 dicembre 2025, alle ore 15. L’appuntamento è previsto in occasione della fiera Più Libri Più Liberi 2025 a Roma. L’evento avrà luogo presso il Roma Convention Center – La Nuvola, uno dei principali spazi espositivi della Capitale. Il libro di Paolo Fedele, edito da Laruffa, racconta le esperienze di un “eroe” della Guardia Costiera, offrendo uno sguardo emozionante e autentico sul lavoro delle forze marittime italiane. Con un focus sul coraggio e la dedizione dei professionisti in divisa, “Il cuore di una divisa nel mare dell’amore” esplora il sacrificio, la responsabilità e l’amore per il mare e la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
