il cortocircuito del caso garlasco

Caro Direttore Feltri, ho letto le notizie delle ultime ore sul delitto di Garlasco: sarebbe stato trovato DNA compatibile con Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi. La domanda è inevitabile: come può finire il DNA di un ragazzo sotto le unghie di una ragazza uccisa, se non attraverso un contatto violento? È possibile che il vero colpevole non sia mai stato condannato, mentre un innocente, Alberto Stasi, ha scontato quasi tutta la pena? Direttore, lei è stato uno dei pochi, fin dal primo giorno, a sostenere la totale innocenza di Stasi. Cosa pensa di questo colpo di scena? È la svolta che aspettavamo? Domenico Bianchi Caro Domenico, io lo dico con franchezza da quasi vent'anni: l'unica certezza che ho su questo caso è l'innocenza di Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

