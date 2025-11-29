Il corpo di una influencer austriaca scomparsa da giorni ritrovato in una valigia in un bosco della Slovenia Fermato l’ex

Roma, 29 novembre 2025 - Dal giallo della scomparsa al femminicidio, si spengono le speranze di ritrovare in vita Stefanie Pieper, influencer e make-up artist, svanita nel nulla dopo una festa il 23 novembre 2025 a Graz, in Austria: il corpo senza vita è stato ritrovato in una borsa in un bosco della Slovenia. Da subito la scomparsa della 31enne era sembrato un giallo di difficile soluzione. La Pieper il giorno dopo la festa non si era presentata per un servizio fotografico e la famiglia aveva dato l'allarme. Lo stesso giorno Stefanie aveva inviato due messaggi a un'amica, riferendo in uno la presenza di una figura sospetta nel vano scale del suo condominio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

