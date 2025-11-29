Il CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA a Trieste il 4 dicembre con Cantante Sacre del genio Bach
Da oltre ventitré anni il Coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della nostra regione, porta avanti l’ambizioso progetto di eseguire l’intero corpus delle 200 Cantate Sacre di Johann Sebastian Bach. Un percorso che ha visto nel tempo prestigiose collaborazioni internazionali con orchestre, direttori e solisti di fama mondiale. Nel 2025 il Coro del Friuli Venezia Giulia inaugura il quinto ciclo dedicato alle Cantate del genio tedesco, facendo ritorno a Trieste dopo il grande successo ottenuto nel marzo scorso con la Passione secondo Giovanni alla Cattedrale di San Giusto. 🔗 Leggi su Udine20.it
Altre letture consigliate
18° Cjantis in Branc - Edizione 2025 - Video Prima Parte Ana Branco sez. Udine Chiesa Parrocchiale di Branco (Udine) sabato 22 novembre 2025 Spettacolo di Beneficienza con la partecipazione di: I Cantori del Friuli maestro Francesco Zorzini Coro Alpino - facebook.com Vai su Facebook
Il Coro del Friuli Venezia Giulia torna a Trieste con le Cantate di Bach: un evento di rara intensità - 30, la Chiesa Evangelico Luterana di Trieste accoglierà un appuntamento di altissimo livello musicale: il Coro del Friuli Venezia Giulia, affiancato dall’Orchestra da Camer ... Da triestecafe.it
Il Coro del Friuli Venezia Giulia di scena a Trieste con le Cantate Sacre di Bach - Giovedì 4 dicembre, alla Chiesa Evangelico Luterana di Trieste, il Coro del Fvg si esibirà nelle Cantate Sacre di Bach, due cantate natalizie con l’orchestra da camera di Pordenone e il trombettista b ... Scrive triesteprima.it
Coro del Friuli Venezia Giulia 25 novembre a Gemona del Friuli Requiem per una donna - Prosegue con un nuovo e significativo appuntamento l’intensa stagione concertistica del Coro del Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione artistica di Cristiano Dell’Oste. Da udine20.it