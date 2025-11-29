Il CORO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA a Trieste il 4 dicembre con Cantante Sacre del genio Bach

Da oltre ventitré anni il  Coro del Friuli Venezia Giulia, eccellenza musicale e culturale della nostra regione, porta avanti l’ambizioso progetto di eseguire l’intero corpus delle  200 Cantate Sacre  di  Johann Sebastian Bach. Un percorso che ha visto nel tempo prestigiose collaborazioni internazionali con orchestre, direttori e solisti di fama mondiale. Nel 2025 il Coro del Friuli Venezia Giulia inaugura il quinto ciclo dedicato alle Cantate del genio tedesco, facendo ritorno a Trieste dopo il grande successo ottenuto nel marzo scorso con la  Passione secondo Giovanni  alla Cattedrale di San Giusto. 🔗 Leggi su Udine20.it

