Il cordone ombelicale placcato d’oro dopo il parto e subito il caos sulla famosa

E se un gesto intimo e antichissimo come conservare il cordone ombelicale si trasformasse all'improvviso in una moda virale, reinterpretata secondo i codici scintillanti dei social? Negli Stati Uniti questo scenario è già realtà: una nuova tendenza, tanto curiosa quanto divisiva, sta conquistando l'attenzione delle neomamme e del web. Una pratica che prende un frammento dell'inizio della vita e lo trasforma in un vero gioiello, letteralmente placcato d'oro. Un'idea che a molti appare surreale, e che ha generato dibattiti accesi, tra fascinazione e disgusto. A dare ulteriore visibilità a questa moda è stata una star planetaria, una che della provocazione ha fatto un linguaggio: la rapper trentatreenne Cardi B.