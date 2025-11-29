Roberta Bruzzone, la criminologa che non le manda a dire, è tornata a scuotere le acque sul caso Garlasco. La polemica, che sembrava essersi spenta, ha ripreso vigore grazie alle recenti dichiarazioni dell’ex procuratore Mario Venditti a “Quarto Grado”. Le sue parole hanno riaperto il dibattito sulle intercettazioni, un punto sempre controverso nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La Bruzzone, senza esitazioni, ha usato i social per contestare la difesa di Alberto Stasi, accusando gli avvocati di diffondere ricostruzioni fuorvianti. Al centro della bufera ci sono le trascrizioni di oltre ottocento file audio, registrati all’inizio dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Il conto sta arrivando… Ed è pesante”. Roberta Bruzzone a bomba su Garlasco: “Altro che verità”. Rivelazioni che scuotono il caso