Il conto sta arrivando… Ed è pesante Roberta Bruzzone a bomba su Garlasco | Altro che verità Rivelazioni che scuotono il caso
Roberta Bruzzone, la criminologa che non le manda a dire, è tornata a scuotere le acque sul caso Garlasco. La polemica, che sembrava essersi spenta, ha ripreso vigore grazie alle recenti dichiarazioni dell’ex procuratore Mario Venditti a “Quarto Grado”. Le sue parole hanno riaperto il dibattito sulle intercettazioni, un punto sempre controverso nell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La Bruzzone, senza esitazioni, ha usato i social per contestare la difesa di Alberto Stasi, accusando gli avvocati di diffondere ricostruzioni fuorvianti. Al centro della bufera ci sono le trascrizioni di oltre ottocento file audio, registrati all’inizio dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Il Conto Termico 3.0 sta arrivando e rappresenta una delle novità più attese nel mondo dell’efficienza energetica. Sebbene il decreto entrerà in vigore il 25 dicembre 2025, chi inizia a informarsi adesso avrà un vantaggio concreto: potrà pianificare gli interve - facebook.com Vai su Facebook
Toyota Hilux, conto alla rovescia, la nuova generazione sta arrivando: ecco cosa sappiamo Vai su X