Il conto sta arrivando ed è pesante Garlasco Roberta Bruzzone sugli avvocati di Stasi | Altro che verità
Roberta Bruzzone è tornata a intervenire con decisione sul caso Garlasco, riaccendendo una polemica che sembrava sopita ma che, negli ultimi giorni, ha ripreso forza grazie alle nuove dichiarazioni dell’ex procuratore Mario Venditti. Le sue parole, pronunciate durante la trasmissione televisiva Quarto Grado, hanno rimescolato le carte attorno alla vicenda delle intercettazioni, da sempre uno dei punti più controversi dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. In mezzo alle interpretazioni e ai sospetti, la criminologa ha scelto di esporsi pubblicamente sui social, contestando la linea difensiva che ruota attorno ad Alberto Stasi e accusando gli avvocati dell’ex studente di aver diffuso ricostruzioni fuorvianti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
