Il comune incassa 20mila euro per la ' comunicazione ambientale
Il Comune di Cesa è stato ufficialmente ammesso al co-finanziamento Anci-Conai 2025, ottenendo un contributo di 20.000 euro destinato a sostenere e rafforzare il progetto comunale di comunicazione ambientale. L’intervento rientra in un più ampio percorso avviato dall’Amministrazione per. 🔗 Leggi su Casertanews.it
BOJANO. In due mesi, con l'autovelox, il Comune ha incassato 700mila euro. Turdò va dal Prefetto Guarda il servizio #autovelox #multe #bojano #campobasso - facebook.com Vai su Facebook
Sprofonda in una buca e si frattura. Il Comune dovrà pagare 20mila euro - Arezzo, 15 ottobre 2025 – Il Comune di Arezzo dovrà risarcirlo di circa 20mila euro complessivi tra risarcimento e spese. Lo riporta lanazione.it