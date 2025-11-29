Il Comune di Caserta pesca dalle graduatorie di Foggia la nuova dirigente all' Urbanistica

29 nov 2025

Il comune di Caserta pesca dalle graduatorie degli idonei del Comune di Foggia il nuovo dirigente all’Urbanistica. Si tratta dell’architetta Valeria Valendino che dal primo dicembre dovrebbe prendere posto a Palazzo Castropignano.Secondo le informazioni disponibili, la professionista avrebbe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

