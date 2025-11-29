Il Como sogna l’Europa

Il Como non si ferma. Nell’anticipo della 13ª giornata, la squadra di Fabregas supera 2-0 il Sassuolo e rovina il compleanno di Fabio Grosso. Al Sinigaglia, Nico Paz e compagni guadagnano l’undicesimo risultato utile di fila. Era il 1986 e c’era Mondonico in panchina quando riuscirono a fare gli stessi punti. Douvikas manda subito in vantaggio i suoi, nella ripresa il primo gol in campionato di Moreno chiude la partita. I biancoblù salgono a quota 24 punti, agganciando momentaneamente Inter e Bologna in quarta posizione. Almeno fino a domenica è zona Champions. Gli uomini di Chivu sono avvisati, la prossima trasferta sarà a San Siro. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

