Il Como non si ferma più | strapazzato il Sassuolo sogna e prepara le sfide con Inter e Roma

I gol di Douvikas e Moren o, hanno sancito un altra vittoria del Como, questa volta contro il Sassuolo per 2 a 0. Il lariani sono per qualche ora al quarto posto, a soli tre punti dalla vetta, in piena zona Champion s, insieme all'Inter, che verrà affrontata a San Siro, sabato prossimo, in un attesissimo derby da parte dei tifosi lariani. A fare esplodere il Sinigaglia è stata però la rovesciata di Nico Paz e l'immensa parata di Muric, due gesti tecnici, che hanno lasciato a bocca aperta in molti. Fabregas che è sempre stato in difficoltà contro le squadre che giocano all'italiana, chiudendosi molto, ha cambiato strategia affidandosi ad una inaspettata verticalità centrale, rispetto al suo classico gioco sulle fasce.

