Il colore nero del crack esce il singolo di Lorena D' Alia sugli effetti devastanti della droga

Palermotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 30 novembre esce su tutti i digital store il singolo dell' artista palermitana Lorena D’Alia in arte “Lo” dal titolo “Il colore nero del crack”. La canzone è stata scritta da D'Alia appositamente per il docufilm “The Blank Canvas” girato da Fabio Riccobono a Palermo quest'anno e documenta gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

“Il colore nero del crack”, esce il singolo di Lorena D’Alia sugli effetti devastanti della droga - Il 30 novembre esce su tutti i digital store il singolo dell’ artista palermitana Lorena D’Alia in arte “Lo” dal titolo “Il colore nero del crack”. Come scrive mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Colore Nero Crack Esce