Il colore nero del crack esce il singolo di Lorena D' Alia sugli effetti devastanti della droga
Il 30 novembre esce su tutti i digital store il singolo dell' artista palermitana Lorena D’Alia in arte “Lo” dal titolo “Il colore nero del crack”. La canzone è stata scritta da D'Alia appositamente per il docufilm “The Blank Canvas” girato da Fabio Riccobono a Palermo quest'anno e documenta gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
