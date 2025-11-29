Il centrodestra insorge | La sinistra difende un sostenitore di Hamas Quell' Imam va espulso
Il centrosinistra difende l'imam Shahin che inneggia al 7 ottobre, e il centrodestra insorge, sottolineando l'incompatibilità tra un pensiero progressista, vicino ai diritti, e chi sostiene l'islam radicale. A segnalare il doppio standard è Sara Kelany, responsabile dipartimento immigrazione di FdI: «Sul caso dell'imam di Torino siamo di fronte all'ennesimo corto circuito della sinistra: nei salotti televisivi chiedono "più sicurezza", salvo poi opporsi con manifestazioni e addirittura interrogazioni parlamentari all'espulsione di un soggetto che ha definito il massacro compiuto dai terroristi di Hamas il 7 ottobre 2023 un “atto di resistenza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
