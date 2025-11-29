Il centro commerciale compie 20 anni 155 milioni di visitatori E' ormai come una piazza della città

Venerdì, 28 novembre, Le Befane Shopping Centre di Rimini, inaugurato nel novembre 2005, ha celebrato il ventesimo anniversario dalla sua apertura insieme a oltre 30 mila persone. Una giornata di festa accompagnata da un momento istituzionale che ha visto la partecipazione di Massimo Bobbo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il centro commerciale compie 20 anni, 155 milioni di visitatori. "E' ormai come una piazza della città" - Il direttore Bobbo: "Abbiamo dovuto lottare contro la diffidenza iniziale, oggi ci lavorano 1.

Le Befane Shopping Centre compie 20 anni: tutti gli eventi per festeggiarlo - Vent'anni fa, il 22 novembre 2005, Le Befane Shopping Centre apriva per la prima volta le sue porte girevoli al pubblico, presentando alla città una nuova realtà commerciale che nel tempo si è distint ...

Lamborghini, il centro stile compie 20 anni - Sono trascorsi 20 anni dalla nascita del centro stile Lamborghini, proposto da Walter de' Silva, quando era responsabile del design del gruppo Audi, e divenuto pienamente operativo nel 2005.