Il caso Stefanie Pieper | il corpo dell' influencer trovato in una valigia in un bosco sloveno

La scomparsa di Stefanie Pieper, influencer austriaca di 31 anni, si è conclusa nel modo più tragico. Dopo quasi una settimana di ricerche, il corpo della giovane è stato individuato in una zona boschiva vicino a Maribor, in Slovenia. A guidare gli investigatori fino al luogo del ritrovamento sarebbe stato il suo ex fidanzato, già fermato nei giorni scorsi e considerato il principale sospettato. La vicenda, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica austriaca, ha assunto contorni drammatici man mano che nelle indagini sono state ricostruite le ultime ore di vita della 31enne, molto seguita sui social e conosciuta nell’ambiente digital di Graz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caso Stefanie Pieper: il corpo dell'influencer trovato in una valigia in un bosco sloveno

