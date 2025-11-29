Il carrello della spesa | il coccodrillo che erode i salari e le pensioni
Nonostante l’inflazione sembri rallentare, il carrello della spesa continua a crescere, mettendo a dura prova i salari e aggravando l’impoverimento di milioni di italiani. È ora di intervenire con urgenza. Tutti sappiamo che il carrello della spesa si comporta come un coccodrillo affamato e giorno dopo giorno si mangia in maniere progressiva i salari e le pensioni, con un impatto devastante sui lavoratori e pensionati, soprattutto quelli a reddito basso. Se non si agisce subito, questo processo rischia di diventare irreversibile, provocando oltre che un complessivo abbassamento del tenore di vita delle famiglie e delle persone un rallentamento dell’economia e inibisce la crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Scopri altri approfondimenti
++Istat: a novembre inflazione -0,2% su mese e +1,2% su anno. Rallenta la corsa del carrello della spesa: +1,9%++ Vai su X
La stagione del carrello felice è arrivata da Spesa Mia! Che sia Natale o qualsiasi altra festa troverai sempre prezzi super piccoli Corri a trovarci! #spesamia #sconti #spesa #monreale #natale - facebook.com Vai su Facebook
Il carrello della spesa: il coccodrillo che erode i salari e le pensioni - Nonostante l’inflazione sembri rallentare, il carrello della spesa continua a crescere, mettendo a dura prova i salari e aggravando l’impoverimento di milioni di italiani. bergamonews.it scrive
L’inflazione torna a crescere, più 0,9% a ottobre. E il carrello della spesa sale del 2,2%: “Sono 256 euro in più all’anno per una famiglia tipo” - Quasi un punto in più su base annua (0,9%), dato che corre fino a raddoppiare (più 2,2%) se si guarda al carrello della spesa. Da repubblica.it
Carrello della spesa e bollette, stangata d’autunno: quasi 3mila euro in più. Pesano i rincari su visite mediche e materiale scolastico - Nella top 5 dei rincari: il carrello della spesa (+4,2%), i condomini (+3,3%), l’energia (+2,4%), il riscaldamento (+1,7%) e le visite mediche (+1,5%). corriereadriatico.it scrive