Il carrello della spesa | il coccodrillo che erode i salari e le pensioni

Nonostante l'inflazione sembri rallentare, il carrello della spesa continua a crescere, mettendo a dura prova i salari e aggravando l'impoverimento di milioni di italiani. È ora di intervenire con urgenza. Tutti sappiamo che il carrello della spesa si comporta come un coccodrillo affamato e giorno dopo giorno si mangia in maniere progressiva i salari e le pensioni, con un impatto devastante sui lavoratori e pensionati, soprattutto quelli a reddito basso. Se non si agisce subito, questo processo rischia di diventare irreversibile, provocando oltre che un complessivo abbassamento del tenore di vita delle famiglie e delle persone un rallentamento dell'economia e inibisce la crescita.