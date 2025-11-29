Il Capo di Stato maggiore | In Ucraina si combattono tre tipi di guerra
"In Ucraina si combatteno tre tipi di guerra''. Lo ha detto Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, intervenendo agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna. ''Si combatte una guerra di tipo convenzionale - ha spiegato Masiello - Carri armati, artiglierie, armi contraeree sono cose che per trent'anni sono state dimenticate completamente e ipo-finanziate, se non, non finanziate, perché non servivano nelle Operazioni di pace. Le trincee sono cose della Prima guerra mondiale, anche noi le avevamo dimenticate, mi riferisco a tutti gli eserciti occidentali. Abbiamo dovuto ricominciare ad addestrarci al combattimento nelle trincee'', contro la disinformazione, perché siamo continuamente sottoposti a manipolazioni informative, non soltanto sui social, ad azioni, da parte probabilmente russa, con i droni, che in tutta Europa stanno creando problemi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Capo dello staff del presidente Zelensky è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni avvenute in casa sua. L’operazione rientra nell’indagine sulle presunte tangenti nel settore dell’energia nucleare - facebook.com Vai su Facebook
Roma - Stato Maggiore della Difesa Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano #Portolano, ha conferito oggi la Decorazione d’onore Interforze dello Stato Maggiore della Difesa al Capitano dell’Esercito degli Stati Uniti (Polizia Militare) Luis A Vai su X
Il Capo di Stato maggiore: "In Ucraina si combattono tre tipi di guerra" - Lo ha detto Carmine Masiello, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, intervenendo ... Lo riporta iltempo.it
Il capo di Stato Maggiore: "L'Italia sostiene l'Ucraina con Ue e Nato" - "Sostegno dell'Italia all'Ucraina attraverso la cooperazione bilaterale e i meccanismi multinazionali a guida Ue e Nato". Riporta huffingtonpost.it
Ucraina: Zelensky nomina Rustem Umerov nuovo capo delegazione al posto di Andriy Yermak - Ucraina: Zelensky nomina Rustem Umerov nuovo capo delegazione al posto di Andriy Yermak Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com