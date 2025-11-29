Il capo dell’Esercito | L’ateneo di Bologna ha rifiutato di avviare un corso per i militari

Repubblica.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale Masiello: “Era per creare un pensiero laterale. Hanno detto no per timore di militarizzare la facoltà”. Nei giorni scorsi la protesta del Cua. 🔗 Leggi su Repubblica.it

