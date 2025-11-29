Un calciomercato sempre più green. È la panoramica tracciata da Banca Ifis, in un nuovo studio sul calcio giovanile: oggi il 45 per cento dei trasferimenti globali riguarda i giocatori Under 23, e la quota tocca il 53 per cento se si considera la spesa complessiva. Che le future promesse del pallone rappresentino un asset strategico di medio-lungo periodo per i club non è una novità, ma gli sforzi economici nel settore non erano mai stati così sistematici e massicci. Dai campionati emergenti ai più ambiti palcoscenici europei. Si tratta di un trend caratteristico dell’odierno management dello sport, che nei talenti da coltivare intravede l’attività più evoluta attorno a cui generare valore durevole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il calciomercato è sempre più green