Il Bosco di Luce ha acceso il Natale di Cattolica tra serra dei Sogni chalet e pista di ghiaccio
A Cattolica è già Natale. Il Bosco di Luce si è acceso alle 17 di osabato pomeriggio e ha dato il via ufficiale alle feste nella Regina. A tagliare il nastro sono state la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al turismo e grandi eventi Elisabetta Bartolucci che, con una cerimonia inaugurale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Armando Carusi ha offerto la sua casa-fattoria per 'vacanze wild' che si trova proprio a Palmoli. "Io cresciuto lì, in mezzo al bosco, senza acqua, né luce"; ecco perché è piaciuta ai genitori neorurali - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia vive nel bosco senza luce e acqua, il giudice allontana i 3 figli. L’avvocato: “Faremo ricorso”. #lapresse #Cronaca Leggi gli sviluppi qui : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Bimbi nel bosco trasferiti in una comunità, parla il papà Nathan: “Cosa faremo se non torneranno a casa” - Il papà Nathan annuncia lavori in casa e parla della possibilità di trasferirsi in Australia. Scrive notizie.it
Famiglia nel bosco, Salvini attacca lo Stato per i bambini allontanati: “Mi vergogno" - Famiglia nel bosco sotto i riflettori: Salvini interviene sulla vicenda dei tre bambini trasferiti in comunità educativa, denunciando l’ingerenza dello Stato. Come scrive notizie.it
La famiglia nel bosco di Palmoli nell’universo neo-rurale (che si espande): ecco la mappa degli ecovillaggi anticapitalisti in Italia - Quando il ‘ritorno alla natura’ genera contraddizioni: le sfide dell’autosufficienza ... Lo riporta quotidiano.net