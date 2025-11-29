Il bambino di Piscinola edito da Grausedizioni Francesco Mennillo torna in libreria con un ritratto intimo e potente della periferia napoletana degli anni ’80
Si intitola “Il bambino di Piscinola”, il nuovo atteso libro del giornalista e cantautore Francesco Mennillo. A dieci anni di distanza dalla sua ultima pubblicazione, Mennillo torna in libreria con un’opera edita da Grausedizioni. Un tuffo emozionante e sincero nell’infanzia trascorsa nella periferia nord di Napoli alla fine degli anni Ottanta e inizio Novanta. Francesco . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È verosimilmente morta per cause naturali Nunzia Cappitelli, 51 anni, rinvenuta senza vita venerdì scorso nella sua abitazione di piazza Sant’Alfonso, a Piscinola, periferia nord di Napoli. Gli esami tossicologici, eseguiti durante l’autopsia di mercoledì, chi - facebook.com Vai su Facebook