Il 3 dicembre la Reggia di Caserta presenta il percorso di accessibilità del Museo
Tempo di lettura: 2 minuti Museo più accessibile, la Reggia di Caserta inaugura un innovativo percorso multimediale per favorire l’accessibilità del museo e dei suoi contenuti. Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità istituita dalle Nazioni Unite, il Museo aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura “Un giorno all’anno, tutto l’anno”. Alle ore 11 nella Sala Terra di Lavoro, il Complesso vanvitelliano presenta E.LIS.A. – Enjoy LIS Art. Il progetto sostiene le attività culturali nella lingua dei segni italiana per rendere accessibile alle persone sorde il patrimonio culturale della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
