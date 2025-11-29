Il 2025 consacra il naked dress come simbolo di una nuova estetica dell’audacia Le celeb lo scelgono per red carpet ed eventi
Il 2025 ha consacrato il naked dress come simbolo di una nuova estetica dell’audacia. Le celeb scelgono trasparenze ricercate e tagli calibrati per trasformare il red carpet in un esercizio di stile contemporaneo. In cima alla classifica, Margot Robbie ha brillato a Londra l’11 settembre per la premiere di A Big Bold Beautiful Journey in un Giorgio Armani impalpabile, giocato su trasparenze morbide e cristalli minimal. A metà novembre, Hailey Bieber ha inaugurato la stagione con un modello firmato Tom Ford per Gucci al party di GQ Men: una rete luminosa che enfatizzava la linea slanciata senza perdere sofisticazione. 🔗 Leggi su Amica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L’abito trasparente di Bianca Censori è davvero osceno? - La moglie di Kanye West continua a far parlare di sé dopo la sua apparizione sul red carpet dei Grammy 2025 Di tutti i look che si sono susseguiti durante la notte ... Segnala panorama.it
Anne Hathaway's forgotten sheer 'naked dress' is perfect for autumn 2025 - The Devil Wears Prada 2 actress has been setting a seriously chic sartorial tone for years. Come scrive hellomagazine.com
Demi Moore Dons a Floral Twist on the Naked Dressing Trend at the 2025 LACMA Art + Film Gala - Demi Moore has proven herself a fearless fashion icon on whatever red carpet she walks, all while remaining true to her feminine, sleek, sophisticated sense of style. Segnala vogue.com