Il 2025 consacra il naked dress come simbolo di una nuova estetica dell’audacia Le celeb lo scelgono per red carpet ed eventi

Il 2025 ha consacrato il naked dress come simbolo di una nuova estetica dell’audacia. Le celeb scelgono trasparenze ricercate e tagli calibrati per trasformare il red carpet in un esercizio di stile contemporaneo. In cima alla classifica, Margot Robbie ha brillato a Londra l’11 settembre per la premiere di A Big Bold Beautiful Journey in un Giorgio Armani impalpabile, giocato su trasparenze morbide e cristalli minimal. A metà novembre, Hailey Bieber ha inaugurato la stagione con un modello firmato Tom Ford per Gucci al party di GQ Men: una rete luminosa che enfatizzava la linea slanciata senza perdere sofisticazione. 🔗 Leggi su Amica.it

