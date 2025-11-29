Il 1 dicembre messa di guarigione spirituale in Santa Maria di Campagna
Lunedì 1 dicembre alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. La celebrazione, che sarà presieduta da don Roberto Ponzini, assistente spirituale diocesano del Rinnovamento nello Spirito, nuovo amministratore della parrocchia di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
