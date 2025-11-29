Firenze, 29 novembre 2025 – Il Nuovo cinema Garibaldi di Carrara ospiterà la Festa della Toscana, in programma il prossimo 1 dicembre: prenderanno la parola il presidente del Consiglio comunale Cristiano Bottici e la sindaca Serena Arrighi. L'oratore ufficiale sarà Valdo Spini, già ministro e attualmente presidente della Fondazione Circolo Rosselli: Spini interverrà sul tema 'Toscana ponte per la pace. La figura e l'opera di Giorgio La Pira '. Spini ha ricordato “la medaglia d'oro al valor militare concessa alla provincia di Massa Carrara per la sua partecipazione alla Resistenza, e quella al valor civile concessa specificatamente a Carrara per le sofferenze e il valore della sua popolazione e in particolare delle donne di Carrara che furono protagoniste il 7 luglio 1944 di una vittoria contro le truppe di occupazione tedesca che volevano imporre lo sgombero della città”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 1 dicembre a Carrara la festa della Toscana