Ieri in Campania | blitz in un cantiere scatta il sequestro Allarme furti in Irpinia
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdì 28 novembre 2025. Avellino – Torna a cresce l’allarme furti nella città capoluogo e nell’hinterland avellinese. Diverse le segnalazioni da parte delle famiglie di zone residenziale le cui abitazioni vengono prese di mira anche durante il tardo pomeriggio, cioè al calar della luce. I ladri colpiscono sempre con modalità operative identiche e in una fascia oraria prevalentemente compresa tra le 17 e le 19. ( LEGGI QUI) Benevento – Sequestrato questa mattina un cantiere a Tocco Caudio. Carabinieri del Reparto Operativo di Benevento e personale della Questura hanno effettuato un’operazione congiunta all’interno dell’area, nell’ambito delle verifiche disposte dalla Prefettura per monitorare le attività edilizie sul territorio provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
