Iannone racconta com’è iniziata la storia con Elodie | lei stava con un altro il racconto inedito

Andrea Iannone svela per la prima volta i retroscena del suo amore con Elodie: un incontro improvviso, una connessione immediata e un legame nato in un momento fragile della sua vita. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Elodie e Andrea Iannone si sposano! Spunta un indizio e il matrimonio sembra ormai certo: la prova Per la prima volta Andrea Iannone si apre a cuore aperto sul suo rapporto con Elodie, raccontando dettagli inediti dell’inizio della loro storia d’amore. Ospite del nuovo episodio di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli, il pilota motociclistico italiano ha ripercorso gli ultimi anni della sua vita, segnati da difficoltà personali e da una rinascita che, come lui stesso ammette, è arrivata anche grazie alla cantante romana. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Iannone racconta com’è iniziata la storia con Elodie: lei stava con un altro, il racconto inedito

"In un momento complesso lei è stata l'alba, l'arrivo del sole. Elo è stata fondamentale, una figura importante, ci siamo incastrati bene. Ci siamo fidanzati subito, ci supportiamo tanto in ogni cosa, mi riempie di felicità". Così racconta Andrea Iannone della su fid

