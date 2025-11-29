IA a scuola | quanta confusione! Lettera
Inviato da Enrico Fortunato Maranzana - Le linee guida del MIM sull’intelligenza artificiale, “garantendo il ruolo centrale e insostituibile dell’uomo nel governo” delle nuove tecnologie dell’informazione, definiscono il quadro di riferimento per il loro utilizzo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ieri sera ripensavo a quanta strada deve percorrere un bambino prima di dirsi autonomo; e guardavo negli occhi i genitori presenti al mio incontro alla Scuola Calastri https://www.facebook.com/ic2viastelvio/?locale=it_IT , anche loro hanno molta strada da fare - facebook.com Vai su Facebook
IA a scuola: quanta confusione! Lettera - Inviato da Enrico Fortunato Maranzana – Le linee guida del MIM sull’intelligenza artificiale, “garantendo il ruolo centrale e insostituibile dell’uomo nel governo” delle nuove tecnologie ... Riporta orizzontescuola.it
Ianes: l’istruzione parentale può creare confusione. L’intromissione della famiglia a scuola ostacola il lavoro dei prof - Il Manifesto intervista Dario Ianes, Ordinario di pedagogia e didattica speciale alla Libera università di Bolzano e cofondatore del Centro Studi Erickson di Trento, a proposito di quella famiglia, ch ... Scrive tecnicadellascuola.it