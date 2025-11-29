I viterbesi prendono d' assalto Action | FOTO
I viterbesi accolgono Action con un vero e proprio assalto. Già prima dell'apertura, avvenuta alle 8,45 del 29 novembre, in decine erano in fila davanti allo store di via dell'Industria al Poggino, all'interno del polo commerciale dove è Manhattan, pronti ad approfittare delle offerte della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
