I villain degli X-Men che vorremmo vedere nel futuro dell’MCU
I film degli X-Men esistono da molto tempo, e quello dei mutanti della Marvel è il franchise di supereroi più longevo, durato diversi decenni. Tuttavia, è stato anche suddiviso in diverse sezioni, con i primi tre film di una serie, seguiti da uno spin-off e infine dai film prequel. In Giorni di un futuro passato, entrambi i mondi cinematografici si sono uniti, per poi evolversi ulteriormente prima che la Disney acquistasse la Fox e lanciasse un nuovo reboot. Con una nuova era in arrivo nel prossimo futuro sotto la bandiera Marvel, ci sono ancora diversi cattivi che non hanno ancora fatto la loro apparizione nei film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
