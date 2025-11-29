I soliti professionisti della piazza Dopo Gaza ora tifano sciopero
Il «Red Friday» dei sindacati di base, capitanati da Usb, ha convocato piazze in numerose città italiane «contro la finanziaria delle armi e l'economia del genocidio», qualunque cosa questo voglia dire. Ci si sarebbe aspettato che venissero scanditi slogan contro il governo, che ci sono anche stati, ma in gran parte è stata utilizzata la stessa retorica di sempre per la Palestina. Da Torino a Venezia, passando per Milano, non c'è stato un solo intervento al megafono che abbia davvero affrontato, e criticato, nel merito la manovra di bilancio. E non è stato certo diverso a Genova, dove con l'Usb è sceso in piazza il Calp, il sindacato dei portuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Bologna 16 poliziotti feriti gravemente colpiti dalle bombe carta imbottite di chiodi lanciate dai soliti professionisti del disordine, autentici criminali legati al mondo dell'antagonismo e dei centri sociali! Il sindaco di Bologna ha accusato il Viminale per gli scontr - facebook.com Vai su Facebook
LE SFIDE DEL GIORNALISMO AL XIX SOUTH EAST EUROPE MEDIA FORUM Pressioni esercitate sulla libertà di stampa, disinformazione e strategie da adottare per rendere i media più solidi e indipendenti un centinaio professionisti dei media - più di 300 p Vai su X