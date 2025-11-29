Il «Red Friday» dei sindacati di base, capitanati da Usb, ha convocato piazze in numerose città italiane «contro la finanziaria delle armi e l'economia del genocidio», qualunque cosa questo voglia dire. Ci si sarebbe aspettato che venissero scanditi slogan contro il governo, che ci sono anche stati, ma in gran parte è stata utilizzata la stessa retorica di sempre per la Palestina. Da Torino a Venezia, passando per Milano, non c'è stato un solo intervento al megafono che abbia davvero affrontato, e criticato, nel merito la manovra di bilancio. E non è stato certo diverso a Genova, dove con l'Usb è sceso in piazza il Calp, il sindacato dei portuali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I soliti professionisti della piazza. Dopo Gaza ora tifano sciopero