I sintomi insospettabili di un disturbo pericoloso e poco conosciuto | sembra che il boccone si blocchi

Possono celare una patologia infiammatoria in grande crescita che richiede diagnosi precoce e terapie mirate La difficoltà a deglutire, il bruciore retrosternale e l’ansia che si manifesta dopo i pasti sono sintomi che spesso vengono sottovalutati o confusi con altre patologie più comuni, come la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE). La sensazione che il boccone non vada giù – (lopinionista.it) Tuttavia, dietro questi disturbi può nascondersi un disturbo infiammatorio immuno-mediato poco conosciuto ma in aumento di diagnosi: l’ esofagite eosinofila (EoE). Un’infiammazione allergica dell’esofago sempre più diffusa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I sintomi insospettabili di un disturbo pericoloso e poco conosciuto: sembra che il boccone si blocchi

