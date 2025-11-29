I risultati della quinta giornata di Europa League

Bologna, 28 novembre 2025 - Una serata ricca di gol, come sempre, nella quinta giornata di UEFA Europa League, con le due italiane in campo davanti al proprio pubblico che sono uscite entrambe vincitrici. In ordine di tempo, la Roma batte 2-1 la capolista Midtylland, che arrivava da quattro vittorie in altrettante partite. Decisive le reti di El Anyaoui ed El Shaarawy, prima di quella, inutile ai fini del risultato, di Paulinho. Il Bologna, dopo un primo tempo combattuto, si scatena nella ripresa e batte 4-1 il Salisburgo e sale al diciottesimo posto nella mega-classifica a quota 8 punti. Gli altri risultati della serata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

