I risultati della quarta giornata di Conference League

Bologna, 28 novembre 2025 - Nonostante il cambio in panchina, la maledizione stagionale della Fiorentina sembra non volersi spezzare. La squadra di Vanoli cade 1-0 in casa contro l’ AEK Atene, lasciando il proprio pubblico con l’ennesima delusione. La Viola resta comunque in zona spareggi, a quota sei punti, frutto di due vittorie e due sconfitte, quando mancano ancora due gare alla fine della prima fase. Lo Shakhtar Donetsk sale a 9 punti, portandosi a -1 dalla vetta, grazie al 2-1 ottenuto sul campo dello Shamrock Rovers. Al comando, con 10 punti, ci sono sia il Racing Strasburgo — vittorioso 2-1 contro il Crystal Palace — sia il Samsunspor, bloccato sul 2-2 dagli islandesi del Breidablik. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I risultati della quarta giornata di Conference League

