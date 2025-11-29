I rifiuti aumentano più della raccolta differenziata ma il Veneto resta virtuoso

Nel 2024 sono aumentati i rifiuti pro capite del 3,1%. Cresce anche il rifiuto urbano residuo (Rur) che registra un +2,5% rispetto al 2023, mentre la percentuale di differenziata cresce dello +0,6% arrivando al 78,2% - di poco al di sotto dell’obiettivo intermedio del Piano regionale rifiuti, che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

