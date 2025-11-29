Elly Schlein sarà tra gli ospiti di quest’anno ad Atreju? Per chi legge i giornali e da giorni nota l’attenzione che è stata destinata alla questione, la risposta più ovvia sarebbe: “Ma non avete meglio da fare e, soprattutto, nulla di veramente importante su cui scrivere?”. Un’osservazione in parte giusta. Soprattutto visto come la segretaria . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - I retroscena della volontà di Elly Schlein di partecipare ad Atreju (ma senza Conte)