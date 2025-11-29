I retroscena della volontà di Elly Schlein di partecipare ad Atreju ma senza Conte
Elly Schlein sarà tra gli ospiti di quest’anno ad Atreju? Per chi legge i giornali e da giorni nota l’attenzione che è stata destinata alla questione, la risposta più ovvia sarebbe: “Ma non avete meglio da fare e, soprattutto, nulla di veramente importante su cui scrivere?”. Un’osservazione in parte giusta. Soprattutto visto come la segretaria . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Platini e quella battuta dopo la visita alla Juve ? Il retroscena di Aldo Serena - facebook.com Vai su Facebook
Elly Schlein: “Niente era scontato. I toscani hanno premiato la bontà della nostra coalizione” - Firenze, 13 ottobre 2025 – Tra le prime a congratularsi con Eugenio Giani c’è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivata a Firenze per festeggiare la vittoria del neo eletto governatore. Lo riporta lanazione.it
Armocromia dem. Elly Schlein vede Silvia Salis, "incontro di sostegno" - Forse potè più il caso che l'armocromista, ma la segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato la sindaca di Genova ... Come scrive huffingtonpost.it
Elly Schlein può governare il Paese? - Certo, si voterà nel 2027, ma i partiti sono già in stato d’agitazione. Secondo quotidiano.net