I rapimenti in Nigeria aggravano la povertà educativa

Internazionale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nord della Nigeria, dove le scuole sono attaccate dai jihadisti e dalle bande criminali, vive l’80 per cento dei 18,5 milioni di bambini nigeriani che non vanno a scuola. Secondo l’Unicef, le conseguenze di queste violenze si sentiranno per generazioni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

i rapimenti in nigeria aggravano la povert224 educativa

© Internazionale.it - I rapimenti in Nigeria aggravano la povertà educativa

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Rapimenti Nigeria Aggravano Povert224