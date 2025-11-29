I rapimenti in Nigeria aggravano la povertà educativa
Nel nord della Nigeria, dove le scuole sono attaccate dai jihadisti e dalle bande criminali, vive l’80 per cento dei 18,5 milioni di bambini nigeriani che non vanno a scuola. Secondo l’Unicef, le conseguenze di queste violenze si sentiranno per generazioni. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Nigeria dichiara l’emergenza nazionale in risposta alla serie di rapimenti che ha visto centinaia di persone, per lo più scolari, catturate da bande armate e jihadisti negli ultimi dieci giorni. Di Andrea Spinelli Barrile - facebook.com Vai su Facebook
#Nigeria in emergenza: i #rapimenti di massa colpiscono scuole e chiese: 24 ragazze salve nel #Kebbi, ma centinaia restano in ostaggio. L'articolo di Giorgia Pietropaoli. Vai su X