I pro-Pal sfilano con Greta e spaccano la Sinistra | Pd fuori dal corteo

L'unica cosa su cui pro-Pal e frange estremiste della sinistra sono d'accordo è che "Meloni se ne deve andare". Lo cantano, lo scrivono sugli striscioni, ne parlano a gruppetti tra compagni "armati" di bandiere della Palestina. Ma quello che colpisce di più nella manifestazione partita da Porta San Paolo, a Roma, sono le divisioni interne alla sinistra. "Pd fuori dal corteo" gridano nel megafono i capipopolo. "Pd fuori dal corteo", gli fanno eco uomini, donne e ragazzotti con la kefia annodata al collo. In testa sfilano Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, l'attivista svedese Greta Thunberg, che nello sfortunato viaggio verso la Palestina è pure riuscita a farsi arrestare, e la relatrice Onu Francesca Albanese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - I pro-Pal sfilano con Greta e spaccano la Sinistra: "Pd fuori dal corteo"

