I poster della campagna Stop Killing Women allo stadio Via del Mare prima del fischio d’inizio di Lecce–Torino
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’Unione Sportiva Lecce aderisce alla campagna “Stop Killing Women – Basta uccidere le donne”, promossa da Poster for Tomorrow in collaborazione con Conversazioni sul futuro, Diffondiamo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
