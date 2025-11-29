I poster della campagna Stop Killing Women allo stadio Via del Mare prima del fischio d’inizio di Lecce–Torino
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’Unione Sportiva Lecce aderisce alla campagna “Stop Killing Women – Basta uccidere le donne”, promossa da Poster for Tomorrow in collaborazione con Conversazioni sul futuro, Diffondiamo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Al "Via del Mare" i poster della campagna “Stop killing women” Prima dell'inizio di Lecce-Torino, sul maxischermo saranno proiettati i 10 manifesti vincitori della 13ª edizione del contest internazionale di comunicazione sociale. https://leccezionale.it/2025/11/2 - facebook.com Vai su Facebook
Stop Killing Women, la campagna promossa da Poster for Tomorrow contro la violenza sulle donne - Sono già decine le scuole, università, enti pubblici, associazioni, centri culturali che hanno deciso di esporli o proi ... Scrive rainews.it
I poster della campagna Stop Killing Women allo stadio Via del Mare di Lecce prima del fischio d’inizio di Lecce – Torino - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l'Unione Sportiva Lecce aderisce alla campagna ... Segnala corrieresalentino.it
I poster della campagna “Stop killing women” allo Stadio Via del Mare - Lecce aderisce alla campagna "Stop Killing Women – Basta uccidere le donne", promossa da Poster ... Come scrive leccesette.it